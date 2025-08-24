Zelenski uveo nove pakete sankcija firmama i pojedincima koji podržavaju Rusiju: "Treba da osete pritisak sveta"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dva ukaza kojima su stupili na snagu novi paketi sankcija, protiv firmi i građana drugih država koji podržavaju ruski rat u Ukrajini.

Zelenski je u objavi na Fejsbuku rekao da prvi ukaz predstavlja "sinhronizaciju sa partnerskim sankcijama", a posebno sa sankcijama koje je protiv tih firmi i pojedinaca uvela Kanada, prenosi Ukrinform. - Ovo je 100 odsto sinhronizacija ovogodišnjih kanadskih sankcija protiv 139 fizičkih i pravnih lica koja rade za ruski rat. Zajedno sa našim partnerima, takođe pripremamo odluku o sinhronizaciji ukrajinskih sankcija u jurisdikcijama partnera. Svi oni koji pomažu