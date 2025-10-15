Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Kurir pre 18 minuta
Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Vladimir Putin je istakao da su se između Rusije i Sirije tokom mnogih decenija razvili posebni odnosi, koji su uvek imali isključivo prijateljski karakter.

Takođe je izjavio da je Moskva spremna da redovno održava konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova. „Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima za Rusiju, za Sovjetski Savez — još od 1944. godine.“ Ruski lider je naglasio da se Moskva u odnosima sa Damaskom uvek rukovodila interesima sirijskog naroda. Pored toga, Putin je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u arapskoj zemlji velikim uspehom. „To vodi ka
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Putin danas pregovara o ruskim bazama u ovoj državi: Prvi kontakti licem u lice na najvišem nivou!

Putin danas pregovara o ruskim bazama u ovoj državi: Prvi kontakti licem u lice na najvišem nivou!

Alo pre 18 minuta
Putin se sastao sa El Šarom Istorijski sastanak u Kremlju, objavljeni detalji razgovora

Putin se sastao sa El Šarom Istorijski sastanak u Kremlju, objavljeni detalji razgovora

Alo pre 8 minuta
Novi sirijski lider traži od Putina da preda Asada u ruke novih sirijskih vlasti

Novi sirijski lider traži od Putina da preda Asada u ruke novih sirijskih vlasti

IndeksOnline pre 1 sat
Novi sirijski predsednik traži izručenje Bašara el Asada iz Rusije

Novi sirijski predsednik traži izručenje Bašara el Asada iz Rusije

Nedeljnik pre 1 sat
Putina i El Šara u Kremlju: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom /video/

Putina i El Šara u Kremlju: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom /video/

Sputnik pre 43 minuta
Zvaničnik za AFP: Sirija će tražiti od Rusije da izruči Bašara el Asada

Zvaničnik za AFP: Sirija će tražiti od Rusije da izruči Bašara el Asada

NIN pre 28 minuta
Šara hoće bašara! Sirijski lider traži od Putina da preda Asada u ruke novih sirijskih vlasti?!

Šara hoće bašara! Sirijski lider traži od Putina da preda Asada u ruke novih sirijskih vlasti?!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinParlamentarni izboriMoskvaSirijaRusijaIzborirat u siriji

Svet, najnovije vesti »

Vođa puča na Madagaskaru preuzima poziciju predsednika nakon bekstva Radžoeline

Vođa puča na Madagaskaru preuzima poziciju predsednika nakon bekstva Radžoeline

Nedeljnik pre 8 minuta
Kamioni s pomoći ušli u Gazu, Izrael tvrdi da jedno od vraćenih tijela ne pripada nijednom taocu

Kamioni s pomoći ušli u Gazu, Izrael tvrdi da jedno od vraćenih tijela ne pripada nijednom taocu

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Trampov lov na imigrante poprima neslućene razmere! Vanredno stanje u američkom okrugu zbog racija imigracionih službi

Trampov lov na imigrante poprima neslućene razmere! Vanredno stanje u američkom okrugu zbog racija imigracionih službi

Blic pre 8 minuta
"Prehlada ne želi da se povuče" Netanjahu se požalio na kašalj, sud skratio ročište! Evo koje optužnice su pokrenute protiv…

"Prehlada ne želi da se povuče" Netanjahu se požalio na kašalj, sud skratio ročište! Evo koje optužnice su pokrenute protiv njega i žene Sare

Kurir pre 13 minuta
Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Kurir pre 18 minuta