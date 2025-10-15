Al šara stigao kod Putina u Moskvu! "Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima"

Vladimir Putin je istakao da su se između Rusije i Sirije tokom mnogih decenija razvili posebni odnosi, koji su uvek imali isključivo prijateljski karakter.

Takođe je izjavio da je Moskva spremna da redovno održava konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova. „Više od 80 godina održavamo diplomatske veze, i to u najtežim vremenima za Rusiju, za Sovjetski Savez — još od 1944. godine.“ Ruski lider je naglasio da se Moskva u odnosima sa Damaskom uvek rukovodila interesima sirijskog naroda. Pored toga, Putin je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u arapskoj zemlji velikim uspehom. „To vodi ka