Putin i El Šara u Kremlju: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom /video/

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Sirije Ahmed el Šara razgovarali su u Kremlju o najvažnijim bilateralnim pitanjima. Ovo su prvi rusko-sirijski razgovori na visokom nivou od promene vlasti u Siriji krajem prošle godine. Susret je trajao više od dva i po sata.

Putin je napomenuo da su Rusija i Sirija razvile poseban odnos tokom mnogih decenija. Ruski predsednik je istakao da mu je drago da vidi sirijskog lidera u Moskvi. On je nazvao održavanje parlamentarnih izbora u Siriji velikim uspehom. Ruski lider je izrazio spremnost Moskve da održava redovne konsultacije sa Damaskom preko Ministarstva spoljnih poslova. Kako je istakao El Šara, Sirija će pokušati da resetuje svoje odnose sa Rusijom. Sirija će poštovati sve