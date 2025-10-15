Otkriveni detalji razgovora Putina i al-šare: Evo šta sirijski predsednik i bivši vođa džihadista i pobunjenika traži od ruskog kolege (foto/video)

Privremeni sirijski predsednik Ahmed al Šararekao je danas u Moskvida hoće da "redefiniše odnose Damaska i Moskve, tokom svog prvog susreta sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom od svrgavanja Bašara al Asada, čiji je Rusija bila jedan od glavnih saveznika. - Pokušavamo da obnovimo i redefinišemo novu prirodu ovih odnosa da bi Sirija mogla da uživa u svojoj nezavisnosti, suverentitetu, kao i svom teritorijalnom integritetu, svojoj bezbednosti i stabilnosti -