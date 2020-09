Pre podne sunčano, popodne oblačno

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata

U Srbiji će jutro biti sveže, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti koje će u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti mestimično kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni, u Pomoravlju i donjem Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 do 17, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Od srede do petka biće promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa