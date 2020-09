Snouden demantuje da je pristao da se odrekne više od pet miliona dolara

N1 Info pre 1 sat | N1 Beograd CNN FoNet

Bivši zaposleni Centralne obaveštajne agencije (CIA) i američki uzbunjivač Edvard Snouden koji je 2013. godine u javnost pustio informacije obaveštajaca, pristao je da više od pet miliona dolara zarađenih od svojih knjiga i naknada za govore, da u korist američke vlade, navodi se u spisima suda. Međutim, Snouden je to demantovao na Tviteru.

"CNN je pogrešno preneo ovo. Ovo nije dogovor, nisam pristao na to. Presuda nije primenjiva dok sam u egzilu, a i nikad nisam imao toliko novca. Bolji naslov bi bio 'SAD bi mogla da dobiju pet miliona dolara pomilovanjem Snoudena'", napisao je on na Tviteru. CNN badly misreported this. A) This is not a settlement; I didn't agree to it. B) The judgement from this censorship case is not enforceable while I am in exile, but I've never had that much money anyway.