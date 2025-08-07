Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate

Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate

Predsednik Donald Tramp je uveo novi talas carina na desetine trgovinskih partnera SAD, što predstavlja značajnu eskalaciju u tekućim trgovinskim tenzijama i potencijalno najdrastičniju promenu u globalnoj ekonomiji u poslednjih gotovo sto godina. Prema ranijim najavama, Tramp je za Srbiju odredio carinsku stopu od 35 odsto.

Nova istorijska trgovinska politika usledila je nakon višemesečnih pokušaja uvođenja takozvanih „recipročnih“ carina i brojnih bilateralnih pregovora, od kojih su neki rezultirali dogovorima koji su privremeno sprečili još veće dažbine. Tramp i njegovi ekonomski savetnici slavili su već uvedene visoke carine, uz tvrdnju da su one donele više od 100 milijardi dolara poreskih prihoda bez izazivanja katastrofalne inflacije ili recesije, kako su pojedini ekonomisti
