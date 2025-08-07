Indija se uplašila trampovih carina: Nju Delhi obustavlja kupovinu ruske nafte

Kurir pre 43 minuta  |  Blumberg
Indija se uplašila trampovih carina: Nju Delhi obustavlja kupovinu ruske nafte

Indijske državne naftne kompanije privremeno su prestale da kupuju rusku naftu pošto je američki predsednik Donald Tramp uveo nove carine Nju Delhiju zbog trgovinske saradnje sa Moskvom.

Prema pisanju Blumberga, kompanije Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp i Hindustan Petroleum Corp su odlučile da preskoče sledeću rundu kupovine ruske sirove nafte i čekaju dalja uputstva indijske vlade. Odluka dolazi samo dan pošto je Tramp najavio stroge tarife za Indiju, kažnjavajući je zbog nastavka uvoza ruske nafte uprkos pokušajima Zapada da izoluje Moskvu. Nju Delhi je juče nazvao odluku Bele kuće „nepravednom“, ali Tramp nije pokazao znake popuštanja.
MoskvaIndijaBela kućaNju DelhiDonald TrampnaftaSankcije Rusijicarinetarife

