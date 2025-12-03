Završen sastanak Putina s američkim pregovaračima, neki američki predlozi za Rusiju nisu prihvatljivi

Danas pre 1 sat  |  Beta
Završen sastanak Putina s američkim pregovaračima, neki američki predlozi za Rusiju nisu prihvatljivi

Sastanak u Moskvi predsednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika prdsednika SAD Stiva Vitkofa o američkom mirovnom planu za Ukrajinu, završen je posle skoro pet sati, objavila je ruska agencija RIA Novosti.

Sastanak ruskog lidera sa američkom delegacijom u kojoj je bio i zet predsednika SAD i osnivač kompanije Afiniti Parnters Džared Kušner počeo je oko 19.40 u Kremlju, a završen blizu jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu, te bi se moglo zaključiti da je bio podroban. Rusku stranu su predstavljali i Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog
