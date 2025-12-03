EU postigla dogovor o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
EU postigla dogovor o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine

BRISEL - Evropski savet saopštio je danas da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao deo nastojanja da se okonča energetska zavisnost od Rusije.

Uredba predstavlja pravno obavezujuću, postepenu zabranu uvoza i tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa putem gasovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom od kraja 2026. godine za LNG i jeseni 2027. godine za gasovode. Kako je navedeno u saopštenju, time se doprinosi opštem cilju postizanja otpornog i nezavisnog energetskog tržišta EU, uz očuvanje sigurnosti snabdevanja. Ministar za klimu, energetiku i komunalne poslove Danske Lars Aagaard izjavio je da je ''taj dogovor
Ključne reči

UkrajinaBriselRojtersEURusijaBelgijaDanskaMađarskaFrancuska

