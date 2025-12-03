Mađarska se neće saglasiti sa potpunom zabranom isporuka nafte i gasa iz Rusije

Sijarto preti tužbom rukovodstvu Evropske unije

Mađarska se neće saglasiti sa diktatom rukovodstva Evropske unije koje želi da potpuno zabrani isporuke nafte i gasa iz Rusije, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Peter Sijarto, prenela je ruska agencija TASS. Sijarto, koji učestvuje na sastanku šefova diplomatija zemalja NATO u Briselu, naveo je da su poslednjih nedelja vođene konsultacije između Evropske komisije, Evropskog saveta i Evropskog parlamenta u vezi sa zabranom