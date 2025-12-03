UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Otkazan sastanak Zelenskog i američke delegacije?

MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1.379. dan. Još uvek nema kompromisnog plana za Ukrajinu, neki američki predlozi su prihvatljivi za Rusiju, dok drugi nisu, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da ne može biti jednostavnih rešenja za okončanje rata, ali naglašava da te odluke treba donositi samo uz učešće Ukrajine.

- Zelenski: Ukrajina u Briselu usklađuje stavove s Evropom, Umerov i Gnatov putuju u SAD Savetnik za ukrajinsku nacionalnu bezbednost Rustem Umerov i načelnik ukrajinskog Generalštaba Andrij Gnatov učestvovaće danas u Briselu na sastanku sa savetnicima za nacionalnu bezbednost evropskih lidera, nakon čega će se pripremati za razgovore sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa u SAD, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. - Belgija odbila