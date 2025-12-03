Evropski savet i EP postigli dogovor o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine

Sporazum Evropskog saveta i Evropskog parlamenta predviđa pravno obavezujuću zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa i gasa iz cevovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom krajem 2026. godine, odnosno od jeseni 2027. godine.

Evropski savet saopštio je da je postigao dogovor sa predstavnicima Evropskog parlamenta o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, nakon što je Savet EU u oktobru usvojio nacrt uredbe. Sporazum predviđa pravno obavezujuću zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa i gasa iz cevovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom krajem 2026. godine, odnosno od jeseni 2027. godine. Lars Ogor, ministar za klimu, energiju i komunalne usluge Danske, rekao je da je to velika
