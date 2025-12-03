Slovačka izborila dvogodišnje produženje ugovora o uvozu ruskog gasa

Slovačka je uspela da obezbedi da nacrt regulative Evropske unije (EU) o zabrani uvoza ruskog gasa do jeseni 2027. godine, preliminarno dogovorene između Saveta EU i Evropskog parlamenta (EP), uključi mogućnost korišćenja dugoročnog ugovora za snabdevanje ruskim gasom još dve godine, dok zabrana uvoza ruske nafte nije obuhvaćena regulativom, saopštila je danas slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova. Prema Sakovoj, Slovačka će svoj nacionalni plan za