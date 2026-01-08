Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

U napadu u kome su SAD zarobile Nikolasa Madura u Karakasu poginulo je 100 ljudi, objavio je sinoć venecuelanski ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo .

Po njegovim rečima u napadu su povređeni i svrgnuti venecuelanski predsednik i njegova supruga."Do sada, i naglašavam do sada, ima 100 mrtvih, i sličan broj ranjenih. Napad na našu zemlju je bio užasan", rekao je Diosdado Kabeljo u svojoj nedeljnoj emisiji na javnoj televiziji, prenosi francuski Frans 24 (France24) na svom portalu.

On je rekao da je Madurovoj supruzi Siliji Flores povređena glava i da je zadobila udarac u telo, a da je Maduro ranjen u nogu, dodajući da se na sreću oni oporavljaju.

Američki specijalci 3. januara upali su u Venecuelu i odveli predsednika Nikolasa Madura sa suprugom u Njujork, gde ga terete za organizovanje trgovine drogom.

Do sada je bilo javljeno da je tokom napada Karakas bombardovan, a da su poginula najmanje 24 venecuelanska vojnika.

Vlada Kube je ranije potvrdila da su u američkom napadu poginula 32 kubanska vojna i policijska službenika koji su radili u Venecueli.

Vršiteljka dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodriges proglasila je juče sedmodnevnu nacionalnu žalost za pripadnike tamošnje vojske koji su poginuli u američkom napadu na Karakas.