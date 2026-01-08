Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

NIN pre 17 minuta  |  Beta
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

U napadu u kome su SAD zarobile Nikolasa Madura u Karakasu poginulo je 100 ljudi, objavio je venecuelanski ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo.

Po njegovim rečima u napadu su povređeni i svrgnuti venecuelanski predsednik i njegova supruga. "Do sada, i naglašavam do sada, ima 100 mrtvih, i sličan broj ranjenih. Napad na našu zemlju je bio užasan", rekao je Diosdado Kabeljo u svojoj nedeljnoj emisiji na javnoj televiziji, prenosi francuski Frans 24 (France24) na svom portalu. On je rekao da je Madurovoj supruzi Siliji Flores povređena glava i da je zadobila udarac u telo, a da je Nikolas Maduro ranjen u
