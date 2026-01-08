Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Serbian News Media pre 1 sat
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Po njegovim rečima u napadu su povređeni i svrgnuti venecuelanski predsednik i njegova supruga. „Do sada, i naglašavam do sada, ima 100 mrtvih, i sličan broj ranjenih.

Napad na našu zemlju je bio užasan“, rekao je Diosdado Kabeljo u svojoj nedeljnoj emisiji na javnoj televiziji, prenosi francuski Frans 24 (France24) na svom portalu. On je rekao da je Madurovoj supruzi Siliji Flores povređena glava i da je zadobila udarac u telo, a da je Maduro ranjen u nogu, dodajući da se na sreću oni oporavljaju. Američki specijalci 3. januara upali su u Venecuelu i odveli predsednika Nikolasa Madura sa suprugom u Njujork, gde ga terete za
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Beta pre 1 sat
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Radio sto plus pre 1 sat
Stotinu mrtvih u američkom napadu

Stotinu mrtvih u američkom napadu

Vesti online pre 3 sata
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

NIN pre 3 sata
Ministar policije Venecuele: U napadu Amerike poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: U napadu Amerike poginulo 100 ljudi

Nova pre 3 sata
Ministar policije Venecuele: U napadu SAD poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: U napadu SAD poginulo 100 ljudi

Nedeljnik pre 3 sata
Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Ministar policije Venecuele: Užasan napad SAD, poginulo 100 ljudi

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkVenecuelaMinistar unutrašnjih poslova

Svet, najnovije vesti »

Evropske vlade optužene da finansiraju Putinov rat uvozom ruskog tečnog gasa Novo

Evropske vlade optužene da finansiraju Putinov rat uvozom ruskog tečnog gasa Novo

REUC pre 20 minuta
Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama“ protiv Rusije

Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama“ protiv Rusije

Danas pre 6 minuta
Kako Evropljani mogu "spasiti" Grenland od Trampa? U igri četiri moguća scenarija

Kako Evropljani mogu "spasiti" Grenland od Trampa? U igri četiri moguća scenarija

Euronews pre 15 minuta
FOTO Ovo je ubijena majka troje dece zbog koje je Amerika na nogama: „Bila je puna ljubavi“

FOTO Ovo je ubijena majka troje dece zbog koje je Amerika na nogama: „Bila je puna ljubavi“

Nova pre 5 minuta
Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

Sputnik pre 20 minuta