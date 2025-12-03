EU ne odustaje od korišćenja zamrznutih ruskih sredstava za Ukrajinu uprkos protivljenju Belgije

Beta pre 2 sata

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je posle sastanka EK da bi se pomoć Ukrajini za naredne dve godine mogla finansirati korišćenjem ruske zamrznute imovine i zaduživanjem EU, javlja britanski list Gardijan. 

"Predlažemo da se obuhvate sve finansijske institucije koje su akumulirale takva gotovinska sredstva, a te institucije bi morale da prebace gotovinu u instrument zajma za reparacije. Dakle, drugim rečima, mi uzimamo gotovinska sredstva, dajemo ih Ukrajini kao zajam, a Ukrajina mora da vrati ovaj zajam ako i kada Rusija bude plaćala reparacije", rekla je Fon der Lajen.

Ona je navela da EU predlaže da pokrije dve trećine finansijskih potreba Ukrajine za naredne dve godine, što iznosi 90 milijardi evra, dok će ostatak pokriti međunarodni partneri.

Dodala je da EK procenjuje da je Ukrajini za 2026. i 2027. potrebno 137 milijardi evra, dok zamrznuta ruska sredstva iznose 210 milijardi evra.

Fon der Lajen je rekla kaže da EU želi da pomogne Ukrajincima da se opreme "sredstvima za odbranu i vođenje mirovnih pregovora sa pozicije snage".

"Pošto je pritisak jedini jezik na koji Kremlj reaguje, možemo ga pojačati. ​​Moramo povećati troškove Putinove agresije, a današnji predlog nam daje sredstva da to učinimo", navela je Fon der Lajen.

Ona kaže da će se sredstva koristiti "pretežno" za proizvodnju i kupovinu vojne pomoći za Ukrajinu iz Evrope i zemalja Evropske ekonomske zone, uz povremenu kupovinu "spolja".

U vezi sa protivljenjem Belgije planu, Fon der Lajen je izjavila da je EK "veoma pažljivo saslušala" i „"uzela skoro sve u obzir".

Rekla je da će biti na snazi "veoma jake zaštitne mere" kako bi se osiguralo da se sredstva koriste na pravi način i da bi se Belgija zaštitila od bilo kakvih pravnih postupaka.

"Podelićemo teret na pravedan način", rekla je Fon der Lajen.

Ona je navela da će EU nastaviti sa konsultacijama o tom pitanju i da je "veoma važno" da se odgovori "na sve brige i uočene rizike".

Dodala je da je EU obavestila ministra finansija SAD Skota Besenta o predlogu, i da je predlog "pozitivno prihvaćen".

(Beta, 03.12.2025)

Povezane vesti »

Prekretnica u odnosima Rusije i Amerike: Prvi korak ka velikom dogovoru

Prekretnica u odnosima Rusije i Amerike: Prvi korak ka velikom dogovoru

Vesti online pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Otkazan sastanak Zelenskog i američke delegacije?

UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Otkazan sastanak Zelenskog i američke delegacije?

RTV pre 1 sat
Ovo je prekretnica u odnosima Rusije i Amerike: Prvi korak ka velikom dogovoru

Ovo je prekretnica u odnosima Rusije i Amerike: Prvi korak ka velikom dogovoru

Sputnik pre 1 sat
Ukrajinska vojska: Nastavljamo odbranu Pokrovska i Mirnograda; Kremlj: Putin nije odbacio mirovni plan, to je proces

Ukrajinska vojska: Nastavljamo odbranu Pokrovska i Mirnograda; Kremlj: Putin nije odbacio mirovni plan, to je proces

RTS pre 1 sat
Putin u Indiji 4. i 5. decembra: U fokusu sporazumi o trgovini i odbrani

Putin u Indiji 4. i 5. decembra: U fokusu sporazumi o trgovini i odbrani

Sputnik pre 2 sata
Poznati detalji Putinove posete Nju Delhiju: Ruskog predsednika će pratiti sedam ministara - biće potpisani važni sporazumi

Poznati detalji Putinove posete Nju Delhiju: Ruskog predsednika će pratiti sedam ministara - biće potpisani važni sporazumi

Večernje novosti pre 2 sata
Raznet deo naftovoda Družba, strašna eksplozija probudila Ruse! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su…

Raznet deo naftovoda Družba, strašna eksplozija probudila Ruse! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaEUBelgijaGardijanEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na naftovod "Družba": "Nastavljamo da radimo bez zastoja" (video)

Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na naftovod "Družba": "Nastavljamo da radimo bez zastoja" (video)

Blic pre 29 minuta
Rumunjska pripremila teren za preuzimanje kontrole nad Lukoilovom imovinom

Rumunjska pripremila teren za preuzimanje kontrole nad Lukoilovom imovinom

SEEbiz pre 9 minuta
FOTO VIDEO Ukrajinci ponovo pogodili ruski naftovod na koji se oslanjanju Orban i Fico

FOTO VIDEO Ukrajinci ponovo pogodili ruski naftovod na koji se oslanjanju Orban i Fico

Nova pre 43 minuta
Alijansa suspendovala Savet „Rusija–NATO“

Alijansa suspendovala Savet „Rusija–NATO“

Sputnik pre 9 minuta
IKEA kupuje šume u Latviji i Litvi

IKEA kupuje šume u Latviji i Litvi

SEEbiz pre 19 minuta