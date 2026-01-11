Novo glasanje o nepoverenju vladi: Premijer Francuske ne želi ni pad ni raspuštanje parlamenta

Premijer Francuske Sebastijen Lekorni izjavio je da ne želi ni pad vlade, a još manje raspuštanje parlamenta, preneo je danas tamošnji list Parizijen.

Međutim, u krugovima bliskim vladi kruže priče da je Lekorni zatražio od ministarstva unutrašnjih poslova da bude spreman za eventualne prevremene parlamentarne izbore koji bi bili održani kad i lokalni, 15. i 22. marta. Prevremeni parlamentarni izbori bili bi u slučaju pada vlade. „Da budemo jasni. Ne želim ni cenzuru, a još manje raspuštanje. Moja borba je za stabilnost i sprečavanje nereda“, rekao je Lekorni za Parizijen. Francuski premijer će se naredne nedelje