Sijarto: Mađarska se neće saglasiti sa potpunom zabranom isporuka nafte i gasa iz Rusije

Nova ekonomija pre 3 sata
Mađarska se neće saglasiti sa diktatom rukovodstva Evropske unije koje želi da potpuno zabrani isporuke nafte i gasa iz Rusije, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Peter Sijarto, prenela je ruska agencija TASS.

Sijarto, koji učestvuje na sastanku šefova diplomatija zemalja NATO u Briselu, naveo je da su poslednjih nedelja vođene konsultacije između Evropske komisije, Evropskog saveta i Evropskog parlamenta u vezi sa zabranom kupovine ruskih energenata. „U skladu sa političkim sporazumom postignutim među njima, isporuke ruskog gasa gasovodima u Evropu biće zabranjene od septembra 2027, a Evropska komisija se obavezala da će takođe zabraniti isporuke ruske nafte. Želeo bih
Ključne reči

NATOEvropska UnijaBriselRusijaEvropska komisijadiplomatijaMađarskanafta

