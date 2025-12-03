Otkazan današnji susret Zelenskog i Trampove delegacije u Briselu, šta se dogodilo?

Sastanak koji je danas planiran u Briselu između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američke delegacije, u kojoj su se nalazili Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner je otkazan, piše Kijev Post.

Glavni dopisnik Kijev Posta iz Vašingtona, Alex Raufoglu, napisao je na X da je „sastanak u Briselu otkazan“, pozivajući se na izvore, i dodao da se Zelenski vraća u Ukrajinu. On je takođe naveo da Kremlj tvrdi da su Vitkof i Kušner „obećali“ da će nakon razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi direktno otputovati u Vašington – što američka strana nije potvrdila. Razlog otkazivanja još nije objavljen. Predsednik Volodimir Zelenski je kasnije napisao