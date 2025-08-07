Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate (foto)

Blic pre 21 minuta
Šta će biti sa robom koja je trenutno u tranzitu za Ameriku? Trampove istorijske carine vs. ceo svet: Sve što treba da znate…

Predsednik Donald Tramp je uveo novi talas carina na desetine trgovinskih partnera SAD, što predstavlja značajnu eskalaciju u tekućim trgovinskim tenzijama i potencijalno najdrastičniju promenu u globalnoj ekonomiji u poslednjih gotovo sto godina. Prema ranijim najavama, Tramp je za Srbiju odredio carinsku stopu od 35 odsto.

Nova istorijska trgovinska politika usledila je nakon višemesečnih pokušaja uvođenja takozvanih „recipročnih“ carina i brojnih bilateralnih pregovora, od kojih su neki rezultirali dogovorima koji su privremeno sprečili još veće dažbine. Tramp i njegovi ekonomski savetnici slavili su već uvedene visoke carine, uz tvrdnju da su one donele više od 100 milijardi dolara poreskih prihoda bez izazivanja katastrofalne inflacije ili recesije, kako su pojedini ekonomisti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Oglasio se Tramp: "Milijarde dolara od carina sada stižu u Ameriku!" Tarife od 10 do 50 odsto stupile na snagu, pogođeno više…

Oglasio se Tramp: "Milijarde dolara od carina sada stižu u Ameriku!" Tarife od 10 do 50 odsto stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Blic pre 20 minuta
Udar na Indiju – SAD opet ostavile na cedilu prijatelja i važnog strateškog partnera

Udar na Indiju – SAD opet ostavile na cedilu prijatelja i važnog strateškog partnera

RTS pre 55 minuta
Od danas, sve što ide iz Srbije u SAD biće oporezovano sa 35 odsto! Carine stupaju na snagu

Od danas, sve što ide iz Srbije u SAD biće oporezovano sa 35 odsto! Carine stupaju na snagu

Blic pre 1 sat
Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

Trampove carine za 70 zemalja stupile na snagu, za Srbiju stopa od 35 odsto

RTS pre 2 sata
Tramp uvodi carine i do 250 odsto na lekove: Evropa planira selidbu fabrika u SAD, a da li će i Srbija biti u problemu?

Tramp uvodi carine i do 250 odsto na lekove: Evropa planira selidbu fabrika u SAD, a da li će i Srbija biti u problemu?

Nova ekonomija pre 3 sata
Nakon uvođenja carina, Brazil hitno traži pomoć: Tramp im zabiberio

Nakon uvođenja carina, Brazil hitno traži pomoć: Tramp im zabiberio

Telegraf pre 3 sata
Šta to Srbija tačno izvozi u SAD i koliko ćemo biti pogođeni Trampovim carinama?

Šta to Srbija tačno izvozi u SAD i koliko ćemo biti pogođeni Trampovim carinama?

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijarecesijaDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Danas pre 21 minuta
Zbog zastave Velike Albanije državljanin Nemačke proteran iz Severne Makedonije

Zbog zastave Velike Albanije državljanin Nemačke proteran iz Severne Makedonije

Danas pre 36 minuta
Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

N1 Info pre 21 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moguć sastanak Trampa i Putina sledeće sedmice; Putin predložio lokaciju

UKRAJINSKA KRIZA: Moguć sastanak Trampa i Putina sledeće sedmice; Putin predložio lokaciju

RTV pre 41 minuta
"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

Blic pre 21 minuta