Kakva nas jesen čeka i da li će biti Miholjskog leta

Branko Bijelić, prognostičar iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da bi i jesen trebalo da bude toplija i suvlja. Navodi da će biti Miholjskog leta jer se očekuje da period od 5. do 18. oktobra bude topliji od proseka, sa temperaturom od 23 do 27 stepeni.

Prvog jesenjeg dana pretežno sunčano, posle podne promenljivo, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. I dalje toplo, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Branko Bijelić, prognostičar iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da bi i jesen trebalo da bude toplija, kao i septembar, oktobar i novembar. Prema njegovim rečima, srednje jesenje temperature trebalo bi da budu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Do 25. septembra očekuju se temperature kao i