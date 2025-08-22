Srbija može loše da prođe u Strazburu ako domaći organi ne budu reagovali na policijsku brutalnost

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Beta
Pravnik i stručnjak za ljudska prava Nikola Kovačević ocenio je da bi Srbija, ukoliko se domaći organi ne probude i ne reaguju povodom policijske brutalnosti na protestima, mogla da bude osuđena pred međunarodnim institucijama koje se bave ljudskim pravima.

Kovačević je za današnje izdanje lista Nova kazao da prvo treba da se iscrpe sva sredstva u domaćem zakonodavstvu, da bi neki slučaj policijske brutalnosti završio pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu i pred Komitetom protiv torture Ujedinjenih nacija. „Obaveza države Srbije je da istraži svaki takav slučaj i da se počinioci sankcionišu. Takođe, istraga mora da bude brza i efikasna, da se ustanovi šta se tačno dogodilo“, naveo je on. Prema njegovim
N1 Info pre 51 minuta
Danas pre 56 minuta
