Radovanović: Podaci o broju umrlih se bezočno krivotvore

Nova pre 1 sat | Autor:Bojana Milovanovic

Sve češći su dokazi koji prostom matematikom pokazuju da pravi podaci o broju zaraženih i preminulih premašuju brojke koje nam se zvanično saopštavaju.

Nelogičnosti otkrivaju mediji poput BIRN-a i NIN-a, a na njih glasno ukazuje i epidemiolog Zoran Radovanović. Poslednji podaci do kojih je došao nedeljnik NIN pokazuju da je samo tokom jula na koronavirus u Srbiji testirano barem sto hiljada ljudi manje nego što je objavljeno, a zaraženo je bilo bar 6,5 hiljada više. Profesor Radovanović, u izjavi za Nova.rs, konstatuje da su različitim pristupima novinarka NIN-a Sandra Petrušić i on stigli do istog zaključka: u