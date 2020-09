Grenel: Srbija i Kosovo saglasni da Jezero Gazivode postane Jezero Tramp

Beta pre 56 minuta

Beograd i Priština saglasni su da se jezero Gazivode ubuduće zove po aktuelnom predsedniku SAD Donaldu Trampu, objavio je na Tviteru njegov specijalni izaslanik za pregovore Ričard Grenel.

"Kako nazvati jezero koje za Kosovo i Srbiju predstavlja ozbiljnu prepreku uprkos kompromisu koji su osmislile SAD za pokretanje studije o izvodljivosti radi stvaranja radnih mesta i više energije za region... pa su se obe strane složile s novim imenom: Jezero Tramp", napisao je Grenel na Tviteru.

Američki diploamta koji je juče posetio jezero Gazivode uz objavu je postavio i fotografije jezera sa natpisom "Jezero Tramp" i linkom na tekst objavljen u jučerašnjoj Gazeti ekspres.

Beogradski mediji prethodno su objavili fotografije jezera Gazivode, brane i mosta sa transparentom na engleskom jeziku "Predsedniče Tramp, kosovski Srbi zahvaljuju Vam na tome što donosite mir".

Dokumentom koji su Srbija i Kosovo potpisali 4. septembra u Vašingtonu o normalizaciji ekonomskih odnosa predviđa se, pored drugog, izvođenje studije o izvodljivosti podele energetskih resursa jezera Gazivode.

What to call the lake that is in Kosovo and Serbia has been a serious sticking point despite the U.S. forged compromise to launch a feasibility study to create jobs and more energy for the region....so both sides have agreed to a new name: Lake Trump. https://t.co/AgeDNZ4aBd— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 24, 2020

