Grenel oduševljen potezom kosovskih Srba: Objavio fotografije Gazivoda i poruke podrške Donaldu Trampu

SPECIJALNI predstavnik američkog predsednika za dijalog Ričard Grenel objavio je danas na društvenim mrežama fotografije jezera Gazivode na kojima se vidi natpis "Jezero Tramp" (Lake Trump).

Grenel je u storiju na Instagram nalogu objavio dve fotografije ne krijući oduševljenje zbog poteza Srba sa severa Kosova. Grenel je fotografiju jezera Gazivode sa natpisom "Jezero Tramp" objavio i na Tviteru uz poruku da su se obe strane "složile oko novog imena". What to call the lake that is in Kosovo and Serbia has been a serious sticking point despite the U.S. forged compromise to launch a feasibility study to create jobs and more energy for the region....so