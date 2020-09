Haradinaj: Za hapšenje Mustafija krivi poslanici koji su u Skupštini Kosova glasali za formiranje Specijalnog suda

Danas pre 14 sati | Piše: FoNet

Zamenik predsednika Organizacije ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Nasim Haradinaj, reagijući na to što je Specijalni sud uhapsio bivšeg oficira OVK Saljiha Mustafu, izjavio je da je to posledica podignutih ruku i optužio za to poslanike koji su u Skupštini Kosova glasali za formiranje Specijalnog suda, prenosi Reporteri.

„To je posledica podignutih ruku, Specijalni sud je izglasan u Skupštini Kosova i sada je građanina neko drugi uhapsio u svojoj zemlji“, rekao je Haradinaj za Insajder. Haradinaj nije naznačio da li će se ORV OVK usprotiviti tom hapšenju, rekavši da ta organizacija ima redovne sastanke sa svojim ograncima na kojima se donose odluke. Bivši oficir OVK u Operativnoj zoni Lab Saljih Mustafa uhapšen je danas, potvrdilo Specijalizovano tužilaštvo, prenosi Kosovo Onlajn.