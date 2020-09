Protesti i Belorusiji: Suzavac, šok bombe, desetine uhapšenih i povici „fašisti, fašisti“

Južne vesti pre 1 sat | BBC News na srpskom

EPA Activists say at least 50 people were detained by police on Sunday Policija u Belorusiji uhapsila je više desetina demonstranata koji su se okupili na protestu protiv predsednika Aleksandra Lukašenka u više gradova širom zemlje. Organizacije koje se bore za zaštitu ljudskih prava saopštile su da imaju informaciju da je pritvoreno najmanje 50 ljudi. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako policajci prskaju suzavac direktno u oči