Kraj septembra pravi jesenji: Stiglo osveženje, temperatura pala u celoj zemlji! Evo kako će biti narednih dana

Mondo pre 3 sata | Sandra Krstanović

U Srbiji u nedelju sveže i oblačno sa slabom kišom povremeno. Na kranjem severu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje pretežno suvo uz sunčane periode. Vetar slab do umeren promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalne temperature od 8°Cdo 13°C, a maksimalne od 17°C do 22°C, navodi se u saopštenju Meteosa. U Beogradu u nedelju promenljivo oblačno sa kišom. Vetar slab do umeren promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna do 19°C. Beograd