Vulin: Prikupljeni svi materijalni dokazi u istrazi o padu aviona MIG-21

„Jedna od najmoćnijih vojski sveta leti na avionima prosečno starim 30 godina. Nije to nešto nečuveno, to se podrazumeva. Avion kojim ste u neka srećnija vremena išli na more je stariji od ovog MiG-a, prosečno je to oko 30 do 40 godina”, kazao je ministar

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je pronađen snimač parametara aviona MIG-21 koji je u petak pao kod Malog Zvornika, kada su poginula dvojica pilota. „Vojne komisije su završile sa terenskim radom i svi materijalni dokazi su prikupljeni, ostaci letelice su uklonjeni i preneti u Vazduhoplovni zavod”, rekao je ministar Vulin gostujući na TV Prva. On je naveo da će stručnjaci videti koje je podatke zabeležio snimač parametara i objasnio da