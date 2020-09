Vulin: Pronađen snimač parametara leta palog MIG-21

RTV pre 10 sati | Tanjug

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je pronađen snimač parametara leta palog MIG-21, u kojem su stradala dvojica pilota.

"Kada izgubite tako mlade i drage ljude možete samo da pokušate da razumete bol njihovih porodica. To je strašan udarac za celu Vojsku Srbije i za Srbiju. Kada se uzgubi jedan ljudski život to je tragedija. Kada izgubite dva pilota, dva oficira, dva pripadnika Vojske to je tragedija koju ne osećaju samo njihove porodice, koje su naravno najviše pogođene, nego oseća čitava zemlja, čitava nacija" rekao je ministar odbrane gostujući u jutarnjem programu Televizije