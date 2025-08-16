Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi, policija evakuisala Karleušu iz Loznice

Građani Srbije se večeras treći dan za redom okupljaju širom zemlje protestujući zbog niza incidenata koji su se desili prethodnih dana tokom protesta, počev od napada pristalica SNS-a na građane koji protestuju, sve do nereagovanja policije, ali i velikog broja slučajeva policijske brutalnosti.

Za sada protesti u svim gradovima protiču mirno, pristalice SNS-a su se povukle iz Ulice kneza Miloša, ali je pojačano prisustvo žandarmerije jer se očekuje dolazak kolone sa Novog Beograda. 23.59 Iako su studenti u Nišu upozorili građane da večeras ne idu do prostorija SNS-a, deo okupljenih je pozvao da se tamo ide. Student Mateja Nikolić je preko megafona saopštio da to više nije studentski protest, pišu Južne vesti.