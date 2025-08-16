Treći dan protesta širom Srbije (VIDEO, FOTO): Policija bacila suzavce, u Nemanjinoj zapaljeni kontejneri, u Nišu sukobi, policija evakuisala Karleušu iz Loznice

Danas pre 30 minuta  |  Danas Online
Građani Srbije se večeras treći dan za redom okupljaju širom zemlje protestujući zbog niza incidenata koji su se desili prethodnih dana tokom protesta, počev od napada pristalica SNS-a na građane koji protestuju, sve do nereagovanja policije, ali i velikog broja slučajeva policijske brutalnosti.

Za sada protesti u svim gradovima protiču mirno, pristalice SNS-a su se povukle iz Ulice kneza Miloša, ali je pojačano prisustvo žandarmerije jer se očekuje dolazak kolone sa Novog Beograda. 23.59 Iako su studenti u Nišu upozorili građane da večeras ne idu do prostorija SNS-a, deo okupljenih je pozvao da se tamo ide. Student Mateja Nikolić je preko megafona saopštio da to više nije studentski protest, pišu Južne vesti. Iako su studenti u Nišu upozorili građane da
Danas pre 1 sat
Danas pre 5 sati
Danas pre 5 sati
Beta pre 15 minuta
Radar pre 25 minuta
Radar pre 25 minuta
Danas pre 30 minuta
Danas pre 10 minuta