Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži: Oglasili se iz "Srbijavoza"

Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju od 17 časova, jer je u "Srbijavozu", oštećena kontaktna mreža na delu pruge Lastra-Slovačka.

- Ekipe su na terenu, trenutno nemamo preciznu informaciju šta je oštetilo kontaktnu mrežu, da li je palo drvo ili je reč o nečem drugom - navode iz " Srbijavoza". Saobraćaj na putevima u Zlatiborskom okrugu se ceo dan odvijao otežano, ali je bio prohodan, osim perioda od 12 do 14 časova zbog poprečenog kamiona na Borovoj glavi (Zlatibor). - Velike količine padavina su pale jutros, a s obzirom koliko drugo je padao sneg, situacija je pod kontrolom. Osim čišćenja