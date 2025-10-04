Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži: Oglasili se iz "Srbijavoza"

Blic pre 1 sat
Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži: Oglasili se iz "Srbijavoza"

Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju od 17 časova, jer je u "Srbijavozu", oštećena kontaktna mreža na delu pruge Lastra-Slovačka.

- Ekipe su na terenu, trenutno nemamo preciznu informaciju šta je oštetilo kontaktnu mrežu, da li je palo drvo ili je reč o nečem drugom - navode iz " Srbijavoza". Saobraćaj na putevima u Zlatiborskom okrugu se ceo dan odvijao otežano, ali je bio prohodan, osim perioda od 12 do 14 časova zbog poprečenog kamiona na Borovoj glavi (Zlatibor). - Velike količine padavina su pale jutros, a s obzirom koliko drugo je padao sneg, situacija je pod kontrolom. Osim čišćenja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži: Oglasili se iz "Srbijavoza"

Vozovi na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži: Oglasili se iz "Srbijavoza"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborSlovačkaBeograd BarSneg

Društvo, najnovije vesti »

Svaka baraba, svaki zlikovac dobrodošao je u Srbiji ako su mu džepovi puni para

Svaka baraba, svaki zlikovac dobrodošao je u Srbiji ako su mu džepovi puni para

Radar pre 18 minuta
Vremeplov: Lideri ruske skupštine predali se posle tenkovskog napada Jeljcinovih snaga na Beli dom

Vremeplov: Lideri ruske skupštine predali se posle tenkovskog napada Jeljcinovih snaga na Beli dom

RTV pre 13 minuta
Održan i treći štrajk zaposlenih u novosadskoj Jovinoj gimnaziji

Održan i treći štrajk zaposlenih u novosadskoj Jovinoj gimnaziji

Danas pre 28 minuta
NUNS i međunarodne organizacije zahtevaju istragu zbog pretnji novinarima Nove i Blica, kao i književniku Vidojkoviću i…

NUNS i međunarodne organizacije zahtevaju istragu zbog pretnji novinarima Nove i Blica, kao i književniku Vidojkoviću i profesoru Gruhonjiću

Danas pre 28 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 23 minuta