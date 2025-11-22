"To je mučno kad roditelji pomisle da ponovo moraju: U sudnicu..." Zora Dobričanin o ukidanju presude Kecmanovićima: "Vrlo sam indisponirana zbog toga"

Blic pre 1 sat
Predmet može brzo završiti ili se produžiti u zavisnosti od razloga uklanjanja presude prvostepenog suda Prvostepeni sud će ponoviti suđenje zbog određenih povreda postupka koje navodi presuda apelacionog suda Advokat i punomoćnik tri porodice u slučaju "Ribnikar" Zora Dobričanin izjavila je da nije iznenađujuća današnja presuda Apelacionog suda u Beogradu da ukine prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je počinio masovno
"Očekujemo da otklone nedostatke": Oglasio se Stefanović: Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama za Kecmanoviće

Blic pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Danas pre 6 sati
Danas pre 6 sati
