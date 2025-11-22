Svi detalji ukinute presude roditeljima dečaka ubice: Miljana oslobođena jednog dela, čeka se dalji postupak

Mondo pre 25 minuta  |  Mila Matović
Svi detalji ukinute presude roditeljima dečaka ubice: Miljana oslobođena jednog dela, čeka se dalji postupak

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja. Kecmanoviće sad čeka novo suđenje po onim delovima optužnice za koje se i dalje terete. Ovo su detalji tog krivičnog postupka. 30. decembra prošle godine sudija Višeg suda u Beogradu je izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar". Tada je Vladimir Kecmanović bio
