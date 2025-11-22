Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu: Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga

Danas pre 5 sati  |  Beta
Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu: Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga

Jedan od advokata porodica dece ubijene u beogradskoj školi „Vladislav Ribnikara“ Stefan Ćorda je kazao danas da je presuda roditeljima dečaka koji je to uradio ukinuta „zbog proceduralnih razloga“.

On je za Insajder, komentarišući odluku Apelacionog suda koji je ukinuo prvostepenu presudu protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, da se dogodilo ono čega se pribojavao zbog toga što to znači da će se svi ponovo videti u sudnici. Kazao je i da će se, nažalost, roditelji ponovo gledati sa dečakom koji je počinio ubistva i okrivljenim, piše na sajtu te televizije. „Presuda je prosto ukinuta zbog proceduralnih razloga. Dakle, zbog toga da procedura očigledno nije
