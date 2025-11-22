Svi detalji ukinute presude roditeljima dečaka ubice: Miljani Kecmanović jedan deo posebno odgovara, ali to ne znači da se izvukla: Evo i zašto

Blic pre 2 sata
Svi detalji ukinute presude roditeljima dečaka ubice: Miljani Kecmanović jedan deo posebno odgovara, ali to ne znači da se…
Postupak protiv roditelja dečaka ubice uključivao je više sudskih ročišta i brojne analize Miljana je prošle godine oslobođena optužbe za držanje oružja zbog nedovoljnih dokaza, a Vladimiru je pritvor produžen Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka". Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Apelacioni sud ukinuo presudu Kecmanovićima

Apelacioni sud ukinuo presudu Kecmanovićima

Politika pre 16 minuta
Kakve su se povrede postupka desile u slučaju Ribnikar: Advokatica otkriva detalje koji su mnogima promakli

Kakve su se povrede postupka desile u slučaju Ribnikar: Advokatica otkriva detalje koji su mnogima promakli

Telegraf pre 1 sat
Svi detalji ukinute presude roditeljima dečaka ubice: Miljana oslobođena jednog dela, čeka se dalji postupak

Svi detalji ukinute presude roditeljima dečaka ubice: Miljana oslobođena jednog dela, čeka se dalji postupak

Mondo pre 1 sat
Ukinuta presuda roditeljima dečaka iz ribnikara Predmet Kecmanovići vraćen prvostepenom sudu

Ukinuta presuda roditeljima dečaka iz ribnikara Predmet Kecmanovići vraćen prvostepenom sudu

Alo pre 2 sata
"To je mučno kad roditelji pomisle da ponovo moraju: U sudnicu..." Zora Dobričanin o ukidanju presude Kecmanovićima: "Vrlo sam…

"To je mučno kad roditelji pomisle da ponovo moraju: U sudnicu..." Zora Dobričanin o ukidanju presude Kecmanovićima: "Vrlo sam indisponirana zbog toga"

Blic pre 10 sati
Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu: Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga

Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu: Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga

Danas pre 13 sati
"Očekujemo da otklone nedostatke": Oglasio se Stefanović: Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama za Kecmanoviće

"Očekujemo da otklone nedostatke": Oglasio se Stefanović: Tužilaštvo će insistirati na maksimalnim kaznama za Kecmanoviće

Blic pre 13 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

(BLOG) Godišnjica napada na studente FDU: Okupljanje u 11.30h i protestna šetnja

N1 Info pre 36 minuta
Grujičić: Ova generacija mladih je kao ona koja je 1914. branila Srbiju

Grujičić: Ova generacija mladih je kao ona koja je 1914. branila Srbiju

N1 Info pre 46 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

Nedeljnik pre 27 minuta
AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

AMSS upozorava na pogoršane uslove: Kiša, mokri putevi i sneg u planinama

Radio 021 pre 32 minuta
Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Protesti danas u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU, koji su pokrenuli talas blokada u Srbiji

Danas pre 47 minuta