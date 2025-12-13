Smena Parezanovića u BIA: I nad lojalistom ima lojalista

Pored odnosa velikog poverenja sa predsednikom Republike, za smenjenog načelnika BIA često se vezivala bliskost sa ruskim službama bezbednosti, koja danas u vreme takođe planirane eskalacije krize sa ruskim vlasništvom u NIS, zvuči kao anatema

Publicitet koji je u javnosti dobila smena Marka Parezanovića, jednog od najuticajnijih načelnika Bezbednosno-informativne agencije, ali i sled događaja koji joj je prethodio, ukazuju mnogo više na planirani i dogovoreni scenosled, nego na iznenadne oštre rezove režima u BIA, ističu upućeni izvori Radara. Podsetimo, Parezanović je prošle nedelje smenjen sa mesta šefa operative BIA i postavljen za savetnika direktora BIA (sa mnogo manjim ovlašćenjima), o čemu su,