Otvoren 31. Sarajevo film festival: Crvenim tepihom svečano prošetali poznati umetnici i glumci

Svetskom premijerom filma "Paviljon" reditelja Dina Mustafića večeras je svečano otvoren 31. Sarajevo Film Festival (SFF).

Brojna publika okupila se ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, gde je postavljen crveni tepih kojim će, do 22. avgusta, kada se festival završava, proći brojne svetske i regionalne zvezde, kao i istaknuti filmski profesionalci. Pre početka projekcije, tradicionalnim crvenim tepihom prošetala je autorsko-glumačka ekipa ostvarenja "Paviljon". Na crvenom tepihu našao se i švedski glumac Stelan Skarsgord, koji je mahnuo okupljenoj omladini dok su mu pokazivali