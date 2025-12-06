Dijana Hrka napustila prostor ispred Skupštine

Beta pre 1 sat

Dijana Hrka, majka jedne od 16 žrtava pada novosadske nadstrešnice, napustila je prostor kod Doma Narodne skupštine, gde je protestovala od 2. novembra, javlja N1.

Od petka na prostoru kod Skupštine više nema šatora u kojem su boravili Hrka i ratni veterani koji su joj pružali podršku.

Hrka je na svom nalogu podelila stori, čiji autor je izvesni Ivan Radovanović, u kojem se navodi da borbu nastavljaju "na drugom terenu".

"Do sada si znao gde smo, više nećeš znati", piše između ostalog u objavi.

Dijana Hrka je na ulici štrajkovala glađu od 2. do 17. novembra.

Ona je na taj način zhtevala da vlasti saslušaju i pritvore sve osobe osumnjičene za smrtonosni pad nadstrešnice ulaza novosadske Železničke stanice 1. novembra 2024. godine, da se na slobodu puste "svi protivpravno pritvoreni studenti" hapšeni tokom protesta koji su usledili zbog toga, i zahtevala je i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Prekidajući svoj petnaestodnevni štrajk glađu, najavila je da će nastaviti svoju borbu ispred Skupštine.

Poslednji put se javnosti obratila 2. decembra kada je kazala da više neće najavljivati svoje aktivnosti, navodi N1.

"Biće sve van Beograda, ništa se u Beogradu neće dešavati. Sve držim sada u tajnosti. Ono što planiram ne dam da mi 'izbuše' ", poručila je tada Hrka dok je njen šator još bio kod Skupštine Srbije.

