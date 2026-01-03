Zakon odmazde

Iako ništa ne ukazuje da će studenti iznova blokirati fakultete, vlast ne planira da se odrekne nijednog dosadašnjeg mehanizma gušenja pobune i samo nastavlja sa inovacijama na tom polju

Deluje neobično, pogotovo nakon poslednje velike akcije „studenata u blokadi“, ali sa izuzetkom Državnog univerziteta u Novom Pazaru ( DUNP) blokade su uveliko završene, a nastava se na ostalim univerzitetima odvijala praktično od polovine 2025. godine. Ali iako je povremeni premijer Đuro Macut pre samo dve nedelje pohvalio rektora Vladana Đokića da su uspostavljanjem stalnog kanala komunikacije „postigli normalizaciju stanja u visokoškolskom sistemu na svim