Dijana Hrka više ne kampuje kod Skupštine

Vreme pre 6 sati
Dijana Hrka napustila je prostor u blizini Skupštine Srbije u Beogradu, na kojem je protestovala od 2. novembra

Od petka na prostoru kod Skupštine Srbije više nema šatora u kojem su boravili Dijana Hrka, majka mladića nastradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, i ratni veterani koji su joj pružali podršku i zaštitu, javlja N1. Hrka je na svom Instagram nalogu podelila stori, čiji autor je izvesni Ivan Radovanović, u kojem se navodi da borbu nastavljaju na drugom terenu, prenosi N1. „Do sada si znao gde smo, više nećeš znati“, piše između ostalog u objavi. Dijana Hrka je 2.
