Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Beta pre 44 minuta

Republički hidrometeorološki zavod prognozira za danas umereno do potpuno oblačno i u većem delu Srbije osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom.Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni.

Najniža temperatura od minus tri do pet stepeni, a najviša od dva stepena na severu, do 11 stepeni na jugoistoku Srbije.

U toku noći padaće uglavnom kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, a na severu i istoku Srbije padaće sneg.

I u Beogradu se danas očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, ujutro s kišom koja će brzo preći u susnežicu i sneg. Kasnije posle podne i uveče vreme će biti suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja: ujutro oko dva stepena, tokom dana oko jedan stepen. U toku noći kiša, koja se lokalno može lediti na tlu.

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za čitavo područje Srbije na sneg i ledenu kišu u nedelju i ponedeljak, 4. i 5. januara.

U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne debljine od 10 do 20 santimetara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više od toga.

U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, a u ponedeljak i tokom dana očekuje se lokalna kiša koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

(Beta, 03.01.2026)