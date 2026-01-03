Sneg veje u Beogradu i delovima Srbije: Stiže i ledena kiša, očekuje se da napada do 20 centimetara

NIN pre 41 minuta  |  Tanjug
Sneg veje u Beogradu i delovima Srbije: Stiže i ledena kiša, očekuje se da napada do 20 centimetara

Jak sneg od jutros pada u više delova Srbije, a kako pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od jutros je zavejalo na području Beograda, kao i Sremske Mitrovice, dok umeren i slabiji sneg pada u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Banatskom Karlovcu.

U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više. Republički hidrometeorološki zavod izdao je i upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar. Na putevima u Srbiji trenutno nema vanrednih zastoja, ali se glavni
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Do Božića više snega pašće u gradovima na severu Srbije, na planinama na jugu kiša: Evo gde preti ledena kiša

Do Božića više snega pašće u gradovima na severu Srbije, na planinama na jugu kiša: Evo gde preti ledena kiša

Telegraf pre 1 sat
Putevi Srbije apeluju na oprez u saobraćaju zbog najavljenog snega i ledene kiše; Auto-putevi i putevi I i II reda prohodni

Putevi Srbije apeluju na oprez u saobraćaju zbog najavljenog snega i ledene kiše; Auto-putevi i putevi I i II reda prohodni

RTV pre 3 sata
Putevi Srbije: Apel vozačima, sutra i u ponedeljak očekuje se sneg u većem delu zemlje

Putevi Srbije: Apel vozačima, sutra i u ponedeljak očekuje se sneg u većem delu zemlje

Glas Zaječara pre 4 sati
Novi apel Puteva Srbije: „Ne krećite na put bez preke potrebe“

Novi apel Puteva Srbije: „Ne krećite na put bez preke potrebe“

Nova pre 3 sata
"Ne krećite na put bez preke potrebe!" Najnovije upozorenje Puteva Srbije zbog nevremena: Ova dva datuma su ključna

"Ne krećite na put bez preke potrebe!" Najnovije upozorenje Puteva Srbije zbog nevremena: Ova dva datuma su ključna

Blic pre 3 sata
Ne vidi se prst pred okom: Jaka mećava pogodila sela između Gornjeg Milanovca i Kragujevca, saobraćaj se odvija otežano

Ne vidi se prst pred okom: Jaka mećava pogodila sela između Gornjeg Milanovca i Kragujevca, saobraćaj se odvija otežano

RINA pre 4 sati
Spremite zalihe hrane, moguća totalna blokada! Nikad dramatičnije upozorenje RHMZ: Ledena zver spremna da pokosi Srbiju…

Spremite zalihe hrane, moguća totalna blokada! Nikad dramatičnije upozorenje RHMZ: Ledena zver spremna da pokosi Srbiju, poseban alarm upaljen za Beograd

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadZrenjaninSremska MitrovicaLoznicaSnegRHMZsrbijasaobraćajkisa

Društvo, najnovije vesti »

Od 1. januara počelo e-Bolovanje, gužve u APR-u pred praznike

Od 1. januara počelo e-Bolovanje, gužve u APR-u pred praznike

Danas pre 1 minut
Gradi se najveći najveći teretni terminal na svetu: Projekat će doneti 26.000 novih radnih mesta

Gradi se najveći najveći teretni terminal na svetu: Projekat će doneti 26.000 novih radnih mesta

Blic pre 16 minuta
Vlažan sneg širom Srbije, zahvata i Srem: Mogući problemi na putevima

Vlažan sneg širom Srbije, zahvata i Srem: Mogući problemi na putevima

Ozon pre 11 minuta
Poskupela putarina u Srbiji: Nove cene važe od 1. januara

Poskupela putarina u Srbiji: Nove cene važe od 1. januara

N1 Info pre 1 sat
Skuplja putarina od 1. januara

Skuplja putarina od 1. januara

Vranje news pre 26 minuta