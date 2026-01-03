Sneg veje u Beogradu i delovima Srbije: Stiže i ledena kiša, očekuje se da napada do 20 centimetara

Jak sneg od jutros pada u više delova Srbije, a kako pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od jutros je zavejalo na području Beograda, kao i Sremske Mitrovice, dok umeren i slabiji sneg pada u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Banatskom Karlovcu.

U zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više. Republički hidrometeorološki zavod izdao je i upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar. Na putevima u Srbiji trenutno nema vanrednih zastoja, ali se glavni