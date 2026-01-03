Putevi Srbije: Apel vozačima, sutra i u ponedeljak očekuje se sneg u većem delu zemlje

Putevi Srbije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, jer se sutra, 4. januara i u ponedeljak 5. januara očekuje sneg u većem delu zemlje.

Navedeno je da se u predelima južno od reka Save i Dunava očekuje kiša, koja će se lediti pri tlu. Iz Puteva su apelovali na vozače da ne kreću na put bez preke potrebe, a ukoliko krenu da obavezno koriste zimsku opremu, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu. Izvor: Danas