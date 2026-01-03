Novi apel Puteva Srbije: „Ne krećite na put bez preke potrebe“

Putevi Srbije apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, jer se sutra, 4. januara i u ponedeljak 5. januara očekuje sneg u većem delu zemlje.Navedeno je da se u predelima južno od reka Save i Dunava očekuje kiša, koja će se lediti pri tlu.

Iz „Puteva Srbije“ su apelovali na vozače da ne kreću na put bez preke potrebe, a ukoliko krenu da obavezno koriste zimsku opremu, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu kretanja prilogode uslovima na putu. Inače, Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, donosi vozačima zahtevnije uslove te se pozivaju da prilagode vožnju stanju na