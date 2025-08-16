Otvoren 31. Sarajevo Film Festival

Danas pre 6 sati  |  Beta
Otvoren 31. Sarajevo Film Festival
Ceremonija otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala održana je večeras ispred Narodnog pozorišta u tom gradu. Ispred pozorišta se okupio veliki broj filmskih profesionalaca i građana, a oni su dočekivali glumce, reditelje i ostale visoke zvanice koje su prošetale crvenim tepihom. Festival će trajati do petka, 22. avgusta, a u takmičarskom programu se, među 50 odabranih filmova, nalaze i ostvarenja srpskih reditelja Vladimira Tagića “Yugo Florida”, “Sorella di
Otvoren 31. Sarajevo film festival: Crvenim tepihom svečano prošetali poznati umetnici i glumci

Blic pre 2 sata
