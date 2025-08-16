Vladika Grigorije: Nasilje da prestane, pa da se pošteno izabere demokratska vlast

Vladika SPC Grigorije izjavio je večeras da je "bolno gledati hapšenja i prebijanja mladih ljudi" zbog čega smatra da je neophodno da nasilje prestane odmah i da se "u poštenom pristupu izabere normalna demokratska vlast".On je u intervjuu za portal "Razglas" izjavio da su mladi ljudi u Srbiji pravi fenomen u celoj Evropi, u smislu borbe za pravdu, slobodu, mir i funkcionisanje nečega što je u službi ljudskosti.

"Mlade ljude i narod niko nije pobedio, to je sasvim jasno", rekao je Grigorije, vladika Dizeldorfa i cele Nemačke.

Naveo je i da "jedino što je problematično je što narod to ponekad ne zna, pa misli da su oni drugi jači". 

"Narod je najjači kad se bori za pravdu", rekao je Grigorije.

Poručio je da niko ne treba da se plaši "nasilnika kukavica, koji će na kraju biti gubitnici".

"Mi to u ckrvi znamo po svetim mučenicima, oni nikada nikog nisu tukli, bili su tučeni", rekao je. 

Prema njegovim rečima, danas slavimo arhiđakona Stefana, "a ne sećamo se onih koji su ga kamenovali". 

"Zbog toga, oni koji danas drže šipke i pendreke treba da znaju da će uskoro biti strašno zaboravljeni i užasno nebitni, u svojoj kući, porodici, svetu i istoriji. Oni koje tuku će biti slavni i važni za istoriju, svoju porodicu i čast", istakao je vladika.

On je, u sklopu Raških duhovnih svečanosti, govorio na promociji svoje knjige "Stranac u šumi", a ranije tokom dana posetio je manastir Banjska kod Zvečana i Đurđeve stupove kod Novog Pazara.

"Raška je naš koren, bez korena se ne može, može se bez grana. Ovde je i naše izvorište, izvor mora uvek biti čist, moramo ga paziti", rekao je vladika Grigorije.

Naveo je i da je "potresen  lepotom, gospodstvom, plemenitošću i plemstvom duha ljudi ovde", ali, nosi i osećaj velike brige i tuge "jer vidi da oni žive u raznoraznim strahovima". 

"Ne postoji želja da budu utešeni i ohrabreni, ne samo rečima, nego i delima", kazao je Grigorije.

Dodao je da se vidi nedelovanje i nebriga prema ovom kraju koji je, kako je ocenio, od izuzetnog značaja za Srbiju.

