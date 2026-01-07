Putevi Srbije: Putevi prohodni, na put ne kretati bez zimske opreme

BEOGRAD - Auto-putevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Kolubare, Novog Sada, Pančeva, Požege, Subotice, Užica i Zrenjanina, navodi se u saopštenju i dodaje da je na snazi zabrana kretanja za šlepere na teritoriji Kruševca, Novog Pazara, Valjeva, Ivanjice i Fruške gore, odnosno na Iriškom vencu. Iz "Puteva Srbije" ističu da su sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara na terenu i da su spremni da reaguju po potrebi te da preduzeće raspolaže